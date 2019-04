Rimini, siglato protocollo di intesa “Vicinato Vigile e Solidale”

Il Prefetto, alla presenza dei membri del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha sottolineato come la collaborazione tra diversi livelli istituzionali e competenze sia sempre foriera di iniziative per il bene della comunità che vede nella sicurezza partecipata l’espressione più alta. Il Protocollo - come sottolineato dai Sindaci di Santarcangelo, Alice Parma, e di Poggio Torriana, Daniele Amati - si richiama anche ad un progetto di partecipazione attiva delle persone condiviso con le comunità locali. In particolare, si propone di fornire un contributo alla attività di prevenzione e di controllo del territorio svolta dalle Forze di polizia, mediante la valorizzazione di forme di controllo sociale del territorio. L’accordo intende, poi, incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini sulle problematiche del territorio e promuovere una sicurezza partecipata attraverso modalità di attenzione reciproca e vicinato solidale.