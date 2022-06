Rimini, Sindaco Sadegholvaad: “Nuova fase di progettazione collettiva con San Marino”

Aeroporto, trasporto su gomma, riqualificazione ambientale, tutela delle acque, promozione culturale, delle imprese, dell’Università. Si apre una fase nuova tra Rimini e San Marino che guarda alla progettazione collettiva. Lo assicura il sindaco della città romagnola Jamil Sadegholvaad nel giorno del rinnovo del contratto per il Moto GP della Riviera di Rimini e San Marino fino al 2026 al Misano world circuit.

“E' un accordo che ha un profondo senso politico. Un modus operandi che riguarda i rapporti che io immagino tra Rimini e San Marino, che devono essere rapporti: strutturali e continuativi e che quindi vanno al di là della sottoscrizione comunque importante del rinnovo della MotoGP per i prossimi tre anni – commenta il sindaco Sadegholvaad - In questo senso, alla luce dei numerosi incontri e colloqui avuti da inizio mandato, abbiamo di recente approvato in giunta comunale una piattaforma di idee e proposte che, per la prima volta, mette al centro la cooperazione tra due territori amministrativamente ‘differenti’ ma in sostanza con una strada comune”.

Tante le azioni da mettere in campo insieme: da eventi sportivi di richiamo mondiale come il MotoGP al Misano World Circuit agli interventi relativi alle grandi infrastrutture, come i lavori lungo la Statale 72 per il superamento dei semafori che oggi sono un evidente tappo per lavoratori, imprese, cittadini e turisti; e con particolare attenzione per la progettazione e realizzazione di collegamenti ciclabili e di un corridoio green Rimini-Titano dedicato alla mobilità attiva ad alto contenuto innovativo, capace di connettersi alla Ciclovia Adriatica e di attrarre nuovi flussi turistici.

“Questa proposta, ora sottoposta al vaglio delle Autorità sammarinesi per la necessaria analisi e valutazione - continua il sindaco - mira dunque a rafforzare un rapporto di collaborazione tra due realtà vicine così da creare delle sinergie nell’ideazione delle scelte di governance e delle relative sfide di crescita, attraverso la definizione di una ‘direzione di marcia’ concertata, collegiale, frutto di un lavoro di squadra, di più menti”.

Nel video in collegamento il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.