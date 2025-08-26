Rimini sopra la media nazionale: il doppio cognome è una scelta consolidata Nel 2024, i bambini registrati con questa scelta sono stati 90 su 1.026 nati, pari al 8,77%

A Rimini il doppio cognome non è più un’eccezione, ma una scelta consolidata. I dati dell’anagrafe comunale mostrano come, negli ultimi due anni, circa un neonato su dodici riceva entrambi i cognomi dei genitori, una percentuale superiore alla media nazionale.

Nel 2023 i bambini registrati con doppio cognome sono stati 84 su 959 nati (8,76%), mentre nel 2024 la cifra è salita a 90 su 1.026 (8,77%). Nel primo semestre del 2025 la tendenza rimane stabile, con 31 neonati su 395 (7,85%). Percentuali che, seppur lievemente variabili, si mantengono sopra il 7% nazionale, in linea con le aree del Centro-Nord e ben distanti dal 4% del Sud Italia.

“Il doppio cognome rappresenta ormai una scelta matura e consapevole per molte famiglie riminesi – spiega l’assessore ai Servizi Civici, Francesco Bragagni –. Non si tratta solo di un atto burocratico, ma dell’affermazione di un principio di parità fin dal primo atto ufficiale della vita di un figlio. È un segnale positivo che riflette un approccio equilibrato ai ruoli genitoriali”. La possibilità di attribuire entrambi i cognomi è sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2022, che ha superato l’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno.



