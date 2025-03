Rimini: sorprendono un ladro in appartamento, lo bloccano fino all'arrivo della Polizia È stato arrestato per tentata rapina aggravata e indagato per lesioni personali.

Nella serata di sabato a Rimini, un uomo, rientrando con i suoi fratelli, ha sorpreso un ladro all’interno del suo appartamento, che ha ritrovato completamente a soqquadro. Il malvivente, con il volto parzialmente coperto, si spostava tra le stanze e ha tentato di fuggire dalla finestra da cui era entrato usando un cacciavite. Dopo una breve colluttazione, il ladro è stato bloccato dai presenti fino all’arrivo della Polizia, che lo ha perquisito trovandogli addosso un cacciavite, guanti e un passamontagna.

L'uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata e indagato per lesioni personali e possesso di armi improprie. Poco prima, un altro furto con le stesse modalità era stato segnalato nella zona. La Polizia sottolinea che per l’indagato vige la presunzione di innocenza.

