Rimini: sorpresi a spacciare in un parco, due giovani stranieri in carcere

Sono stati tratti in arresto lunedì pomeriggio dalla Polizia Locale di Rimini due giovani cittadini stranieri accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è avvenuta nella zona del parco di via Melucci, da parte della squadra di polizia giudiziaria in azione di controllo e prevenzione.

Gli agenti hanno riconosciuto uno dei due uomini, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, in compagnia di una seconda persona su una panchina del parco. I due uomini sono stati poi raggiunti da un terzo soggetto in bicicletta, che si è poi allontanato dopo pochi secondi. Tanto da sollevare il sospetto di uno scambio di sostanza. I poliziotti li ha controllati, uno è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish e 630 euro. Grazie al supporto dell’unità cinofila Jago sono stati inoltre rinvenuti altri 13 involucri sempre contenenti hashish (circa 15 grammi), che erano stati nascosti dentro un cappello di lana. Nella perquisizione domiciliare scoperti altri 60 grammi circa di hashish contenuti in un ombrello custodito in uno zaino, oltre a materiale per il confezionamento. Per uno dei due fermati c'è anche un provvedimento di espulsione dal territorio italiano. I due giovani sono in attesa del processo per direttissima.