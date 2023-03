CRONACA Rimini: sorpreso a rubare gasolio dai camion, arrestato

Rimini: sorpreso a rubare gasolio dai camion, arrestato.

Rubava gasolio da dei camion in sosta, ma è stato colto in flagrante dai Carabinieri di Rimini. L'uomo, un 43enne straniero dell'Est-Europa, è stato sorpreso la notte scorsa in un parcheggio per automezzi pesanti in zona periferica di Rimini, mentre stava sottraendo del carburante con una tanica da 20 litri e un punteruolo, che usava per aprire i tappi dei serbatoi. Il 43enne è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima, previsto per la mattinata. Il carburante sottratto al camion è stato restituito al legittimo proprietario.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: