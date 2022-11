CRONACA Rimini: sorpreso a rubare in un albergo chiuso, arrestato Il malvivente è risultato essere un giovane di 24 anni originario dell’Albania e irregolare sul territorio

Rimini: sorpreso a rubare in un albergo chiuso, arrestato.

Nella mattinata di ieri 4 novembre, il proprietario di un albergo attualmente chiuso, aveva notato che una finestra della struttura era stata forzata. Così, ha avvertito la Polizia di Stato che, giunta sul posto, ha visto un individuo che usciva dalla porta posteriore dell'albergo e si allontanava di corsa. È stato dunque raggiunto e bloccato dai poliziotti. Il soggetto dopo aver tentato invano di forzare la porta d’ingresso, era riuscito ad aprire una finestra introducendosi nella struttura. Qui, con l’aiuto di una torcia trovata in suo possesso, aveva incominciato a rovistare nelle stanze in cerca di qualcosa da sottrarre, mettendole a soqquadro e danneggiando l'arredamento. Il malvivente è risultato essere un giovane di 24 anni originario dell’Albania e irregolare sul territorio. In seguito è stato arrestato per tentato furto e sottoposto oggi al giudizio del rito direttissimo.

