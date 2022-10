Rimini: sorpreso mentre si introduce all’interno di un hotel chiuso, arrestato

Rimini: sorpreso mentre si introduce all’interno di un hotel chiuso, arrestato.

Nella giornata di ieri, lunedì 3 ottobre, la polizia di Stato di Rimini ha arrestato un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale responsabile di reati di tentato furto aggravato e ricettazione. L'uomo vestito di scuro e con un cappuccio ha fatto scattare l'allarme di un bar in zona Viserbella. Dopo aver sottratto delle monetine del fondo cassa, si è poi dileguato. La polizia è riuscito a rintracciarlo successivamente quando è stato visto entrare in una struttura ricettiva chiusa nei pressi di via Porto Palos accedendo attraverso una finestra posta al piano terra. È stato dunque sorpreso dagli agenti mentre rovistava nelle stanze poste al piano terra. L'uomo aveva con sé delle monetine e uno smartphone rubati. Il telefono è risultato essere della proprietaria del gestore di un altro hotel poco distante, struttura anche questa “visitata” dallo stesso. Accompagnato in Questura, è stato arrestato e in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: