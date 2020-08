POLIZIA Rimini: sorpreso sulla moto ubriaco e con un pezzo di cartone al posto della targa

Ha iniziato a bere alcol troppo e presto il quarantenne emiliano fermato questa mattina da una pattuglia della Polizia Locale di Rimini, impegnata nel quotidiano servizio di presidio delle strade del territorio. Erano circa le 8.30 di questa mattina quando il personale del Reparto Mobile ha bloccato sulla Statale 16, all'altezza del parco di divertimenti Fiabilandia, un uomo che guidava un motociclo senza targa, sostituita da un semplice pezzo di cartone. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Al momento del controllo gli agenti si sono subito accorti che il conducente, quarantenne di Carpi domiciliato a Rimini, non era del tutto lucido. L’uomo è stato quindi sottoposto all’alcol test che ha sgombrato il campo da ogni dubbio: alla seconda rilevazione il tasso alcolemico registrato era di 1,74 g/l, oltre tre volte quanto tollerato dal Codice della Strada. In questi casi, per i quali scatta la denuncia e quindi il procedimento penale, è prevista una sanzione pesante (da un minimo di 1.500 ad un massimo di 6 mila euro), la sospensione della patente fino a due anni e la confisca del mezzo, a cui si aggiunge nel caso specifico il fermo per avere guidato un veicolo senza targa. Nel corso dei controlli della mattinata è stata fermata anche una ragazza, alla guida di un ciclomotore senza assicurazione, a cui è stata ritirata la patente.



