SCUOLA Rimini: sospese le attività didattiche in presenza al Liceo Giulio Cesare

Rimini: sospese le attività didattiche in presenza al Liceo Giulio Cesare.

Il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha disposto, per ragioni di sanità pubblica, la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le classi del Liceo Classico Giulio Cesare. A rimanere chiuse le sedi di via Brighenti e vicolo Montirone. La decisione è stata presa - riporta una nota del Comune - su proposta dell'Ausl Romagna, e in accordo con la dirigente scolastica. La disposizione vale fino al 5 novembre compreso. di via Brighenti e vicolo Montirone

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: