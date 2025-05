CRONACA Rimini: sottraeva denaro e mance da negozi e bar, arrestata

Rimini: sottraeva denaro e mance da negozi e bar, arrestata.

Nella notte fra martedì e mercoledì la Polizia di Rimini ha arrestato una donna per furto aggravato.

L’arresto è avvenuto all’interno di una struttura ricettiva sul lungomare, dove gli agenti, durante un controllo notturno, l’hanno individuata tra un gruppo di persone. La donna aveva messo a segno diversi furti lungo la costiera romagnola assieme al compagno. I due entravano in negozi, bar e altri esercizi commerciali, approfittando di momenti di distrazione di titolari e dipendenti per rubare il denaro contenuto nei registri cassa o lasciato come mancia.

Dopo l’identificazione e gli accertamenti in Questura, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Rimini.

