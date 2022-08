CRONACA Rimini: spacciano sul lungomare, arrestati tre giovani

Rimini: spacciano sul lungomare, arrestati tre giovani.

Nella serata di sabato 20 agosto, quattro agenti di Polizia in una zona molto frequentata del lungomare sud hanno visto tre giovani italiani, residenti fuori regione, particolarmente euforici, che cedevano a diversi acquirenti degli involucri in cambio di denaro. Una volta constatata l'attività di spaccio, gli agenti sono andati ad effettuare un controllo ai giovani che si sono da subito dimostrati insofferenti e nervosi, negando tutto. Ma in seguito alla perquisizione dei tre, sono stati rinvenuti 112 involucri contenenti droga. I ragazzi sono stati dunque arrestati per detenzione e traffico di sostanza stupefacente in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di lunedì 22 agosto.

