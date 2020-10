Rimini: spacciatore ubriaco al volante. Arrestato con ritiro della patente

Oltre all'arresto per spaccio si è visto ritirare la patente. È successo a un 55enne riminese, finito da alcuni giorni nel mirino della Polizia Municipale di Rimini per un sospetto giro di spaccio. Fermato per un controllo, nella serata di sabato, l'uomo è risultato positivo all'etilometro con un tasso alcolemico di 1 g/l. Dalla perquisizione, effettuata grazie all'aiuto del cane Iago, sono stati trovati nella sua auto quasi due etti di hashish dal valore di circa duemila euro, oltre a 75 euro in contanti, ritenuti provente di spaccio. È scattato quindi anche il controllo nella sua abitazione che ha permesso di trovare un kit completo da spacciatore. Sono scattate quindi le manette per il 55enne, assieme alla denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della licenza di guida. Domani sarà processato per direttissima.