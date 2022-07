CRONACA Rimini: spacciava ecstasy e ketamina alla Beach Arena, arrestato 21enne

Un giovane straniero di 21 anni, residente in Lombardia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre stava cedendo una pasticca di ecstasy a un altro ragazzo al Beach Arena di Rimini. Gli agenti, da una perquisizione, hanno trovato nelle sue tasche 22 confezioni di Ketamina, 2 pasticche di ecstasy e 1000 euro in contanti. Condotto in Questura, sarà processato domani per direttissima. Dovrà rispondere del reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

