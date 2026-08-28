CRONACA Rimini, spaccio nel parco di via Matteotti: arrestato un 63enne La Polizia Locale di Rimini ha sorpreso lo scambio durante un servizio in abiti civili. Sequestrati circa 15 grammi di hashish e 60 euro. L’arresto è stato convalidato dal giudice.

Rimini, spaccio nel parco di via Matteotti: arrestato un 63enne.

Un incontro su una panchina, un rapido scambio con le mani e il successivo controllo degli agenti. È così che, nel pomeriggio di mercoledì, la Polizia Locale di Rimini ha arrestato un uomo di 63 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto intorno alle 14 all’interno di un parco pubblico di via Matteotti, dove una pattuglia in abiti civili ha notato due uomini incontrarsi e scambiarsi qualcosa. Un movimento che ha insospettito gli operatori della squadra giudiziaria, intervenuti subito dopo per identificarli e procedere agli accertamenti. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, uno dei due uomini aveva appena acquistato una dose di hashish dal 63enne.

Durante il controllo, quest’ultimo è stato trovato in possesso di ulteriori 15 grammi circa della stessa sostanza, custoditi nella tasca destra dei pantaloni. L’acquirente è stato segnalato alle autorità competenti quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre il presunto spacciatore è stato arrestato in flagranza.

Nel corso dell’operazione gli agenti hanno inoltre sequestrato 60 euro, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio, oltre alla droga rinvenuta. Ieri mattina il 63enne è comparso davanti al Tribunale di Rimini per l’udienza con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana.

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