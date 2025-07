Rimini, spaccio vicino alla stazione: tenta la fuga e getta l'hashish, arrestato 39enne

È finito in manette un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dalla Polizia Locale di Rimini durante un controllo antidroga nella zona della stazione ferroviaria. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, condotto dalla squadra giudiziaria in borghese in Piazzale Cesare Battisti.

Gli agenti hanno notato un sospetto contatto tra il 39enne e due turisti sul marciapiede antistante alcune attività commerciali. Ritenendo che si trattasse di una possibile cessione di droga, sono immediatamente intervenuti. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato la fuga, cercando di disfarsi di un involucro, poi recuperato dagli agenti. Al suo interno è stato rinvenuto un panetto di hashish dal peso di circa 100 grammi.

Il soggetto è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e tentata cessione di sostanza stupefacente. Dopo aver trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando della Polizia Locale, è stato accompagnato questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Rimini per l’udienza per direttissima.