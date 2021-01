Rimini: spara dal balcone con una pistola giocattolo. La Polizia lo rintraccia e trova hascisc in casa sua

Un diciassettenne riminese ha postato sui social un video in cui, la notte di Capodanno, sparava dal balcone con una pistola giocattolo. La Polizia locale lo ha rintracciato e denunciato. Il ragazzo aveva postato il video insieme ad un altro filmato, fatto all'interno dell'abitazione, che lo ritraeva mentre cantava con una ragazza, tenendo sempre in bella mostra la stessa arma finta. Diventati virali sui social, hanno fornito la pista d'indagine agli agenti della Polizia locale di Rimini che, nel pomeriggio di ieri, hanno rintracciato l'abitazione del giovane.



Durante la perquisizione, a cui il giovane ha collaborato mostrando subito il giocattolo, gli agenti, oltre a constatare che l'arma era finta, hanno notato su un tavolo tracce riconducibili alla detenzione di sostanze stupefacenti e un involucro contenente 4,38 grammi di hascisc, che il ragazzo ha consegnato agli agenti. Il pm minorile ha disposto il sequestro della sostanza e dello smartphone del giovane, denunciato per detenzione ai fini di spaccio.