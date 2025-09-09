SENZA BARRIERE Rimini, “Spiaggia Libera Tutti” chiude la prima stagione con oltre 5.500 presenze Il progetto di spiaggia inclusiva in Piazzale Boscovich si conferma un modello di accessibilità e accoglienza: il Comune annuncia già la riconferma per il 2025.

Si è chiusa con numeri importanti la prima stagione di Spiaggia Libera Tutti, il progetto del Comune di Rimini che ha trasformato l’arenile di Piazzale Boscovich in un esempio di spiaggia inclusiva e senza barriere. Dal 16 giugno all’8 settembre sono state registrate 1.509 prenotazioni, pari a oltre 5.560 presenze complessive, con una media di tre persone per nucleo. L’82% degli accessi ha riguardato giornate singole, ma non sono mancati i soggiorni più lunghi, segno di una fidelizzazione crescente.

Tra i dati più significativi, l’occupazione dei gazebo ha superato il 120% grazie al sistema di prenotazioni a mezza giornata, che ha permesso di ottimizzare gli spazi senza ridurre la qualità del servizio. La spiaggia ha accolto utenti non solo riminesi, ma anche provenienti da altre regioni italiane e dall’estero: il 6% delle prenotazioni è arrivato da turisti stranieri. Molto partecipate anche le iniziative di oltre 20 realtà associative e cooperative sociali.

Il gradimento degli ospiti è stato alto, con apprezzamenti per l’accoglienza, la professionalità degli operatori e la qualità degli spazi. “Una famiglia che riesce a vivere il mare con dignità e autonomia non migliora solo la propria vita, ma anche quella della comunità che la accoglie”, hanno dichiarato il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore Kristian Gianfreda, sottolineando la volontà di rafforzare ulteriormente il progetto.

Sostenuta da Regione Emilia-Romagna e Comune con un investimento complessivo di 580 mila euro, Spiaggia Libera Tutti tornerà nell’estate 2025 sotto la gestione di una rete di cooperative sociali, per continuare a garantire un mare davvero aperto a tutti.

