Rimini: spiaggia senza plastica e fumo e ampio spazio tra ombrelloni.

Ampi spazi tra un ombrellone e l'altro, come già avvenuto negli scorsi anni; la conferma degli orari di accesso prolungati, dell'illuminazione dal tramonto all'alba, della consegna di cibo sull'arenile, della spiaggia senza plastica e fumo, dell'orario e delle modalità consentite per la balneazione dei cani e il prolungamento di una settimana per quanto riguarda l'attività dei bagnini di salvataggio, ovvero fino al 17 settembre. Questi i punti cardine dell'ordinanza balneare che il Comune di Rimini si appresta a varare in vista dell'avvio della stagione estiva.

Per quanto riguarda le distanze tra gli ombrelloni vengono ribaditi i parametri straordinari introdotti nella prima stagione estiva in tempo di pandemia e poi mantenuti negli anni successivi per garantire la migliore vivibilità della spiaggia, fissando a 18 metri quadrati il limite minimo di ombreggio da garantire per la zona nord di Rimini, mentre per la zona di Rimini sud la superficie minima sarà di 15 metri quadrati. Confermata l'estensione degli orari di apertura dei servizi degli stabilimenti balneari almeno fino alle 22 a partire dal 27 maggio e fino al 10 settembre e l'illuminazione, con le luci che dovranno restare accese dal tramonto all'alba; confermata anche la possibilità del delivery sull'arenile per i pubblici esercizi, ristoranti, laboratori artigianali, che potranno consegnare cibo su ordinazione direttamente in spiaggia e confermato il divieto di vendere e distribuire bevande in bicchieri e con cannucce di plastica usa e getta.

Per la quinta stagione consecutiva inoltre, sarà vietato fumare sulla battigia. Mantenuto, infine, il bagno in mare per i cani dalle 6 alle 8, e e dalle 18.40 alle 21.

