Rimini, strappa una borsetta e fugge sul lungomare: arrestato dalla Polizia

Strappa la borsetta dal cestino di una bicicletta a noleggio davanti alle proprietarie e si dà alla fuga, ma una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia — aggregata alla Questura di Rimini per i rinforzi estivi — era a pochi metri di distanza e lo ha inseguito e bloccato sul lungomare.

Il fatto è avvenuto nella notte sul lungomare riminese: gli agenti, impegnati nel normale controllo del territorio sulla pista ciclabile, hanno assistito in diretta al furto. Il giovane di origine nordafricana stava discutendo con alcune ragazze sedute sulle bici a noleggio quando ha improvvisamente afferrato la borsa di una di loro e si è dato alla fuga. Le ragazze hanno inseguito il ladro urlando e chiedendo aiuto, consentendo agli agenti di intervenire tempestivamente.

Bloccato dopo una colluttazione, è stato caricato sull'auto di servizio e condotto in Questura. La borsetta è stata restituita alla proprietaria, che si è recata in Questura insieme alle altre ragazze per formalizzare la denuncia. Il giovane, fotosegnalato e risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato furto aggravato in attesa del rito direttissimo fissato per oggi. Al termine dell'udienza sarà messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per le procedure di rimpatrio.







