CRONACA RIMINI Rimini, strappa una borsetta e fugge sul lungomare: arrestato dalla Polizia Un uomo di origine nordafricana, irregolare sul territorio nazionale, ha tentato il furto nella notte. Determinante la presenza degli agenti di Perugia come rinforzo estivo

Rimini, strappa una borsetta e fugge sul lungomare: arrestato dalla Polizia.

Strappa la borsetta dal cestino di una bicicletta a noleggio davanti alle proprietarie e si dà alla fuga, ma una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia — aggregata alla Questura di Rimini per i rinforzi estivi — era a pochi metri di distanza e lo ha inseguito e bloccato sul lungomare.

Il fatto è avvenuto nella notte sul lungomare riminese: gli agenti, impegnati nel normale controllo del territorio sulla pista ciclabile, hanno assistito in diretta al furto. Il giovane di origine nordafricana stava discutendo con alcune ragazze sedute sulle bici a noleggio quando ha improvvisamente afferrato la borsa di una di loro e si è dato alla fuga. Le ragazze hanno inseguito il ladro urlando e chiedendo aiuto, consentendo agli agenti di intervenire tempestivamente.

Bloccato dopo una colluttazione, è stato caricato sull'auto di servizio e condotto in Questura. La borsetta è stata restituita alla proprietaria, che si è recata in Questura insieme alle altre ragazze per formalizzare la denuncia. Il giovane, fotosegnalato e risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato furto aggravato in attesa del rito direttissimo fissato per oggi. Al termine dell'udienza sarà messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per le procedure di rimpatrio.

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