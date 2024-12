GIALLO Rimini: strappati i sigilli dall'appartamento di Pierina Paganelli Ad accorgersi che i sigilli erano stati strappati è stato Giuliano Saponi, figlio di Pierina

Rimini: strappati i sigilli dall'appartamento di Pierina Paganelli.

Sono stati strappati nella notte i sigilli apposti dalla scientifica sull'appartamento di Pierina Paganelli, ancora sotto sequestro da parte della procura della Repubblica di Rimini che sta indagando sull'omicidio della settantottenne. Questa mattina in via del Ciclamino per i rilievi del caso è arrivato il dirigente della Squadra Mobile di Rimini, Marco Masia, agenti della scientifica per verificare che nessuno abbia forzato la porta d'ingresso dell'appartamento della donna, il cui cadavere è stato ritrovato il 3 ottobre del 2023.

Ad accorgersi che i sigilli erano stati strappati è stato Giuliano Saponi, figlio di Pierina che abita sullo stesso pianerottolo in cui viveva la mamma. Saponi ha chiamato i propri avvocati Monica e Marco Lunedei, che hanno quindi avvisato la Procura, il sostituto procuratore Daniele Paci ha inviato sul posto la polizia di Stato. La moglie di Giuliano Manuela Bianchi ha quindi avvisato il proprio consulente criminalista Davide Barzan, il quale ha a sua volta chiamato la polizia. I rilievi sono in corso.

