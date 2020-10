MISURE RAFFORZATE Rimini, stretta sui controlli. Polizia Municipale per mercati rionali in sicurezza

A Rimini stretta sui controlli anti contagio. Le prime linee guida recepite in comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, immediatamente attive. Saranno rafforzati i controlli per il pieno rispetto della normativa anti contagio, a partire dall'uso della mascherina e del distanziamento interpersonale.

Gli accertamento non si limiteranno ai luoghi della cosiddetta movida ma anche per esempio ad aree mercatali, sia all'aperto che al chiuso. Tra le misure anche la responsabilizzazione dei gestori dei locali, invitati ad adottare ogni possibile misura in loro facoltà. Questa prima serie di misure sono state adottate al fine di scongiurare l'adozione di più gravi provvedimenti in termini di chiusura dei locali. I provvedimenti coinvolgeranno tutta la provincia, per evitare “nomadismo” interno alle singole città o intercomunale . Già questa mattina controlli della Polizia Municipale per garantire lo svolgimento dei mercati rionali in sicurezza.



