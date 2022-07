Rimini Summer Pride: l'ondata arcobaleno invade la città Al centro dell'evento divertimento e colore, ma anche una richiesta di diritti, rispetto e pace

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna il Rimini Summer Pride. Colore e divertimento sul lungomare della città - con la parata festosa che contraddistingue ogni pride - ma allo stesso tempo un richiamo alla pace e ai diritti di tutte le persone. In questo weekend la bandiera arcobaleno sventola in tanti angoli della città di Rimini. E' la comunità LGBTQI a richiamare l'attenzione sul valore del rispetto e a chiedere una norma per prevenire e condannare le violenze omotransfobiche. Contestano la bocciatura del Ddl Zan - proprio il parlamentare del Pd Alessandro Zan è uno degli ospiti di questa edizione - e invocano una "legge di civiltà". Diritti, Pace, Ambiente, Cultura sono le parole chiave del Rimini Summer Pride 2022: nella manifestazione anche un richiamo contro la guerra in Ucraina.

Nel video, le interviste a Marco Tonti (presidente Arcigay Rimini) e a Emma Petitti (presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna)

