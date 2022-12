Rimini: super 12enne affronta il ladro senza paura e recupera portafogli della nonna

A Rimini poco prima di Natale in pieno centro una signora di 74 anni, Maria Antonietta Nelli, passeggiava con il nipotino di 12 anni in via Garibaldi vicino a Porta Montanara, quando d'un tratto il nipote si è accorto che qualcuno stava armeggiando alle spalle di sua nonna, che racconta: "Lo zaino che avevo in spalla era aperto e non c'era più il portafogli. Mio nipote è stato prontissimo, ha capito cosa stava succedendo". Il ragazzino ha individuato il ladro di circa 30 anni, di nazionalità straniera, lo ha raggiunto e "gli ha sferrato un paio di calci alle gambe nel tentativo di fermarlo e recuperare il portafogli della nonna" - riporta il Corriere Romagna - "l'uomo ha barcollato un momento sotto la sua furia, ma la fuga non si è interrotta e ha ricominciato a correre. Nemmeno il ragazzino, però, ha mollato l'osso". La signora ha poi urlato ai passanti: "Aiutate il ragazzo! Aiutatelo!" Poco dopo ha sentito suo nipote gridare: "L'ho preso! L'ho preso!" e minacciare il ladro di denunciarlo se non avesse restituito il portafogli. "A quel punto il ladro glielo ha lanciato contro ed è scappato via".

La nonna ha ringraziato chi è intervenuto in aiuto del nipote senza nemmeno sapere cosa stesse succedendo. "Lui è stato molto coraggioso, incurante del pericolo e proprio per questo ho avuto molta paura per lui perché alla preoccupazione per il furto si è sovrapposta subito quella che a mio nipote potesse succedere qualcosa di male" - ha raccontato Maria Antonietta Nelli al Corriere Romagna. Ma il ragazzo si è dimostrato forte "corre veloce perché si allena a calcio e fa skateboard, e così quel ladro non è riuscito a portarmi via quello che avevo nel portafogli". Si trattava di una cifra non da poco: 550 euro.