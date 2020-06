Rimini: surfista disperso in mare da ieri, ricerche in corso

Dalla prima serata di domenica sera è in corso un'operazione di ricerca e soccorso di un surfista a Rimini. L'uomo, riporta Riminitoday, ieri pomeriggio si era allontanato con il kitesurf al largo, quando si è trovato in difficoltà. Le motovedette della Capitaneria di Porto sono intervenute per le ricerche, chiedendo anche il supporto dell'elicottero del Roan della Guardia di Finanza.

Con l'arrivo della notte l'operazione si è interrotta, ma stamane i mezzi navali sono usciti nuovamente per effettuare ricerche più ampie, supportate dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. Si continua a cercare il presunto disperso. Al momento secondo quanto riporta il sito, alle forze dell'ordine non risultano denunce di persone scomparse e non si hanno informazioni quindi sulla sua identità.