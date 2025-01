Rimini, taglia le utenze al figlio 53enne per cacciarlo di casa: condannata 79enne

Il figlio ultra cinquantenne non se ne va di casa e lei, per costringerlo a trovarsi un altro appartamento, gli taglia le utenze. Un mamma di 79 anni è finita a processo con l'accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e danneggiamento ed è stata condannata dal Tribunale monocratico di Rimini a 7 mesi di reclusione - con pena sospesa - e al pagamento di un risarcimento di 800 euro alle parti civili, ossia il figlio e la nuora.

Il processo nasce dalla denuncia del figlio e della sua compagna, rappresentati dall'avvocato Igor Bassi, che si sono costituiti parte civile nel procedimento. Il figlio, un uomo di 53 anni, autista di autobus, ha denunciato la mamma per i dispetti ricevuti. L'anziana spesso staccava i contatori della luce e del gas e in un'occasione, con una mazza chiodata, avrebbe bucato le ruote dello scooter della compagna del figlio. I dispetti sono andati avanti fino all'agosto 2024 mese in cui il figlio volontariamente, senza aspettare l'ufficiale giudiziario che gli aveva mandato la mamma per sfrattarlo, se n'è andato via di casa insieme alla compagna.