INCIDENTE Rimini: tamponamento a catena sulla SS16

Rimini: tamponamento a catena sulla SS16.

Coinvolti 4 veicoli in un'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio a Rimini sulla SS16, nei pressi dell'Agenzia delle Entrate. Secondo le prime ricostruzioni una Tesla, a capo della fila, procedeva in direzione Ravenna e avrebbe rallentato nel punto in cui le corsie si restringono. Le tre auto dietro non sarebbero riuscire ad evitare l'impatto e da qui ne sarebbe scaturito un tamponamento a catena. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'auto medica.

Seguiranno aggiornamenti

