Rimini: tamponamento in A14, un ferito trasportato all'“Infermi” [fotogallery].

Incidente in A14, questa mattina, tra i caselli di Rimini Nord e Rimini Sud. Si tratta di un tamponamento tra un mezzo pesante e un Fiat 500, rimasta fortemente danneggiata dall'urto che ha causato un ferito, assistito dal 118 di Romagna Soccorso che l'ha trasportato all'ospedale “Infermi”. Sul luogo dell'incidente – il chilometro 122 in carreggiata sud – anche i Vigili del fuoco e la Polizia autostradale che ha raccolto gli elementi utili per la ricostruzione della dinamica.

