Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla SS258 a Santarcangelo, all'incrocio con Via Di Sopra. Secondo le prime ricostruzioni una Punto ha tamponato bruscamente una Wolksvagen, probabilmente mentre si stava immettendo lungo la via principale. La Via Marecchiese, per i rilevamenti, è stata chiusa in entrambi i sensi. Per soccorrere i guidatori coinvolti è intervenuto il 118 con due ambulanze e auto medica. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Polizia.