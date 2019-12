VIOLENZA SESSUALE Rimini: tenta di baciare ragazza in ascensore, arrestato 32enne senegalese

Un 32enne senegalese è stato arrestato per aver tentato di baciare una ragazza in ascensore. Ieri pomeriggio le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute a Rimini allertate da un'infermiera di una clinica privata dove una 23enne era appena sfuggita al suo aggressore che, dopo aver atteso la vittima all'interno dell'ascensore, ha tentato di spingere il pulsante “alt” per mettere in pratica il piano di aggressione. Lei si era sottratta finché aveva potuto e quando le porte dell'ascensore si erano riaperte era scappata chiedendo aiuto. I poliziotti hanno scoperto che il senegalese era all'interno della clinica senza alcun motivo apparente. L'accusa a suo carico è di tentata violenza sessuale. L'uomo si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida.



