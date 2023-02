POLIZIA LOCALE Rimini: tenta di barattare del formaggio con droga, ragazzo denunciato per ricettazione

Rimini: tenta di barattare del formaggio con droga, ragazzo denunciato per ricettazione.

Nella giornata di martedì, gli agenti della Polizia locale di Rimini, durante la periodica attività di controllo e monitoraggio del centro storico, hanno denunciato una persona di giovane età colta mentre tentava di barattare tre confezioni di formaggio stagionato di mezzo chilo l’una in cambio di alcune dosi di sostanza stupefacente di tipo crack e cocaina. Un formaggio di dubbia provenienza che ha fatto scattare la denuncia per ricettazione e che ha comportato il sequestro immediato del materiale per l'avvio degli appositi accertamenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: