Rimini: tenta di derubare un appartamento la vigilia di Natale, arrestato

La Polizia di Rimini ha sorpreso, il 24 dicembre, un 35enne italiano con numerosi precedenti che stava tentando di derubare un appartamento in centro, nei pressi del Ponte di Tiberio.



A destare l'attenzione degli uomini della Questura il rumore di vetri infranti, avvertito durante un pattugliamento in Via Circonvallazione Occidentale. Giunti in zona, scavalcando la recinzione, due agenti hanno notato un foro di 50 cm di diametro su una finestra e una sagoma che si stava muovendo all'interno dell'abitazione.







Mentre uno dei due agenti vigilava nella zona il secondo si era posizionato vicino ad una finestrella che rappresentava l'unica via d'uscita per il malvivente, bloccando di fatto la sua fuga. Nell'impatto con l'agente il 35enne ha risposto con la violenza, facendo partire una violenta colluttazione, che non gli è servita ad evitare gli arresti domiciliari.