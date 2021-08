Rimini: tenta di rubare alimenti all’interno di un Hotel, arrestato

I Carabinieri di Rimini hanno arrestato per tentato furto aggravato un salernitano di anni 33, di fatto senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. L’uomo si era introdotto all’interno di un Hotel di Viserba, e dopo aver forzato la porta della dispensa aveva asportato generi alimentari di prima necessità per un importo di circa 310 euro. I militari giunti prontamente sul posto sono riusciti a bloccare il malfattore ancora all’intero della struttura ricettiva, restituendo i viveri immediatamente al titolare.