Rimini, tenta di rubare un cellulare in spiaggia: arrestato un minorenne in piazzale Boscovich

Arrestato un minorenne a Rimini dopo una rapina in spiaggia. È successo nel tardo pomeriggio del 26 maggio in piazzale Boscovich, dove la Polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un furto.

Secondo la ricostruzione della Questura, il giovane sarebbe stato sorpreso da un bagnante mentre rovistava tra i suoi effetti personali. Quando la vittima ha cercato di fermarlo, si è accorta che le era stato sottratto il cellulare. Ne è nata una colluttazione, interrotta dall’arrivo degli agenti.

Il ragazzo, minorenne e già noto alle forze dell’ordine è quindi stato perquisito con non poca difficoltà dagli agenti, che hanno recuperato il telefono. Per il giovane sono scattate le manette con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione della Procura per i Minorenni è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Ancona.







