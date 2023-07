CRONACA Rimini: tenta di rubare una bici per disabili, arrestato È intervenuta la Polizia di Stato. Il valore della bicicletta è di 3.500 euro

Nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un cittadino italiano resosi responsabile del reato di tentato furto aggravato. Nello specifico, alle ore 19.35 circa di ieri, una volante della Questura di Rimini, è stata mandata nei pressi di un condominio del centro storico, in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo che stava cercando di rubare una bicicletta elettrica. Giunti sul posto, i poliziotti, hanno individuato il soggetto intento ad armeggiare sulla bici di proprietà di una persona disabile e con caratteristiche particolari, del valore complessivo di 3.500 euro. L’uomo, è stato bloccato dagli agenti e accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso.

