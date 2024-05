Rimini: tenta di rubare una pizza e una birra, poi aggredisce il titolare. Arrestato 30enne

È stato arrestato giovedì per la tentata rapina di un trancio di pizza e una birra, un 30enne fermato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito il titolare di una pizzeria al taglio in centro storico a Rimini.

È successo martedì scorso intorno alle 19, orario di punta per la cena, quando il giovane di etnia sinti residente con la famiglia nel campo di via Islanda a Rimini, è entrato in pizzeria visibilmente alterato dall'alcol. Si è rivolto al titolare dietro al bancone del noto locale, la Pizzeria 2000 di via Castelfidardo, chiedendo di mangiare e bere a credito. Il giovane reagendo male al diniego del proprietario è passato poi alle minacce: "se non mi dai da mangiare ti ammazzo", avrebbe urlato davanti agli altri avventori.

Minacce reiterate ai poliziotti intervenuti. "Vi accoltello tutti", avrebbe urlato il 30enne mentre veniva ammanettato. Stando a quanto emerso davanti al giudice durante la direttissima, di mercoledì mattina in Tribunale a Rimini, il ragazzo, difeso dall'avvocato Ninfa Renzini, avrebbe più volte chiesto pizza a credito nello stesso locale. E nelle precedenti serate il titolare aveva ceduto alle richieste.

Ma martedì le cose sono andate diversamente e quando il titolare ha rifiutato la pizza il giovane ha reagito sferrandogli un pugno al volto, mettendo a soqquadro il locale, tirando sedie e tavoli, oltre ad una bottiglia di birra contro la vetrata della pizzeria. Non contento ha preso a minacciare gli avventori presenti che, nel frattempo, si sono visti costretti a chiudersi all'interno della pizzeria, per mettersi in sicurezza.

Lo stesso giovane per i problemi legati all'alcol era già stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed era stato oggetto di provvedimento Dacur (divieto di accesso ai pubblici esercizi in particolare in quelle in cui si vendono bevande alcoliche).

Martedì il 30enne è stato arrestato per rapina, mentre si stava allontanando dalla pizzeria, e denunciato per possesso di armi od oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato, violazione del Dacur e lesioni personali. Il giudice in direttissima ha quindi convalidato l'arresto disponendo la detenzione in carcere e fissando il giudizio per il prossimo 29 maggio.