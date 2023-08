CRONACA Rimini: tenta di rubare uno smartphone, arrestato dalla Polizia di Stato Il responsabile è un ragazzo di 19 anni di origine straniera che oltre al tentato furto ha anche insultato la vittima con ingiurie e frasi discriminatorie

Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un ragazzo di 19 anni di origine straniera per il reato di tentata rapina. Dopo 00.40 in zona Marebello degli agenti hanno intercettato un transessuale chiedere aiuto. Quest'ultimo ha spiegato alla Polizia che poco prima un giovane aveva tentato di sottrargli lo smartphone dandogli un calcio al gomito per poi allontanarsi verso la spiaggia insultando pesantemente la vittima. Le forze dell'ordine hanno intercettato e bloccato il rapinatore in un'area poco distante. Per lui domani 14 agosto è atteso il giudizio direttissimo.

