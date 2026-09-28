Rimini, tenta di sottrarre abiti da un negozio in un centro commerciale: arrestato 30enne senza fissa dimora

Stava tentando di rubare dei vestiti da un negozio d'abbigliamento, all'interno di un centro commerciale riminese, quando è stato notato dal personale addetto alla Vigilanza. I Carabinieri, subito allertati, sono quindi prontamente intervenuti arrestando l'uomo - un trentenne senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine - per furto aggravato. Circa 100 euro il valore della merce di cui era riuscito a manomettere e danneggiare le placche anti-taccheggio, eludendone i controlli. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dell’attività commerciale mentre l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo.







