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Rimini, tenta di sottrarre abiti da un negozio in un centro commerciale: arrestato 30enne senza fissa dimora

28 set 2026
Rimini, tenta di sottrarre abiti da un negozio in un centro commerciale: arrestato 30enne senza fissa dimora

Stava tentando di rubare dei vestiti da un negozio d'abbigliamento, all'interno di un centro commerciale riminese, quando è stato notato dal personale addetto alla Vigilanza. I Carabinieri, subito allertati, sono quindi prontamente intervenuti arrestando l'uomo - un trentenne senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine - per furto aggravato. Circa 100 euro il valore della merce di cui era riuscito a manomettere e danneggiare le placche anti-taccheggio, eludendone i controlli. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dell’attività commerciale mentre l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo.




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