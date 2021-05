Rimini, tenta di stuprarla puntandole un coltello alla gola: salvata da un vicino

Momenti di terrore a Rimini per una 19enne, aggredita da un uomo che ha tentato di stuprarla puntandole un coltello alla gola. La ragazza è stata attirata in casa dall'uomo con una richiesta di aiuto e giunta sulla soglia di casa, è stata trascinata all'interno dell'appartamento dal 40enne che, dopo averle tappato la bocca con una mano, ha cercato di stuprarla. Ne è nata una colluttazione con la vittima che è riuscita a gridare per chiedere aiuto e le sue urla sono state sentite da un vicino di casa che è accorso. L'uomo aveva già dei precedenti specifici nei confronti di una minorenne ed è stato quindi arrestato. La vittima, invece, è stata trasportata in stato di shock al Pronto Soccorso dell’Ospedale Infermi di Rimini, dove è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni a causa di alcune piccole lesioni riportate nel corso della violenta aggressione, causate, tra l’altro, da alcuni morsi che l’aggressore le ha dato sulle braccia.