Rimini, tenta il suicidio in stazione: salvato in extremis dalla Polizia Ferroviaria

Una chiamata al 113 ha dato il via a una corsa contro il tempo che si è conclusa con un salvataggio provvidenziale. Protagonista un uomo di 51 anni con problemi psichiatrici che, dopo essersi allontanato in stato confusionale dall’ospedale dove era in attesa di una visita, ha contattato la Polizia annunciando l’intenzione di gettarsi sotto un treno alla stazione di Rimini.

Immediato l’intervento della Polizia Ferroviaria, che, pur senza avere descrizioni precise, ha iniziato le ricerche nell’area. Gli agenti lo hanno individuato sul binario 1 proprio mentre un treno regionale stava partendo. In una manciata di secondi, e senza poter bloccare il convoglio in movimento, i poliziotti sono riusciti ad afferrare l’uomo e a metterlo in salvo, nonostante le sue resistenze.

Affidato alle cure del 118, il 51enne è crollato in lacrime, raccontando agli agenti le sue sofferenze. Fondamentale la prontezza e la determinazione della pattuglia, che ha ricevuto il ringraziamento commosso dei familiari.