GUARDIA DI FINANZA Rimini: tenta la fuga e poi getta droga dalla finestra, recuperati 4 chili di cocaina

La Guardia di Finanza di Rimini, durante un controllo nel pomeriggio di lunedì, ha seguito e pedinato un pluripregiudicato che, a bordo di una Smart, transitava nella zona Palacongressi di Rimini. L’uomo, alla vista dei militari, ha accostato l’auto e tentato di fuggire rifugiandosi in un appartamento di via Del Cigno dove c'erano altre due persone.

Quando i Finanzieri sono entrati nel complesso residenziale uno degli spacciatori ha tentato di disfarsi di alcune buste di plastica gettandole dalla finestra senza sapere che, proprio sotto al balcone, erano già appostati militari in borghese. Le buste contenevano circa 4 chili di cocaina purissima suddivisi in 27 panetti. Dalla successiva perquisizione sia in casa che nelle auto, i militari hanno recuperato ulteriori involucri contenenti stupefacente, materiale per la preparazione e il confezionamento delle dosi, e circa 6 mila euro in banconote di vario taglio.

Uno dei tre ha tentato di nascondere la sostanza addosso, scoperto dal fiuto dei cani antidroga, che hanno consentito di recuperate altra cocaina. Immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 400 mila euro. I 3 uomini sono stati dichiarati in stato d’arresto ed associati alla Casa Circondariale di Rimini.

