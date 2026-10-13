CRONACA Rimini, tenta una rapina all’Eurospin con coltello e un presunto ordigno: denunciato 42enne Il colpo nella zona Padulli è fallito dopo l’allarme lanciato dal personale. Decisiva anche la foto scattata da un cliente al veicolo usato per la fuga

Rimini, tenta una rapina all’Eurospin con coltello e un presunto ordigno: denunciato 42enne.

Tentata rapina ieri, lunedì 12 ottobre, all’Eurospin di via Tristano e Isotta, nella zona Padulli di Rimini. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, un uomo con il volto coperto è entrato nel supermercato intorno alle 13 e, armato di coltello, ha minacciato una cassiera mostrando anche un pacchetto presentato come un ordigno esplosivo. L’obiettivo era farsi consegnare l’incasso, ma la reazione del personale e l’attivazione dell’allarme lo hanno costretto alla fuga a mani vuote.

Le Volanti e la Squadra Mobile hanno avviato subito gli accertamenti, analizzando le immagini della videosorveglianza e il veicolo utilizzato per scappare. Decisiva anche la foto scattata da un cliente, che ha fornito elementi utili nonostante il tentativo di occultare la targa.

Incrociando i dati raccolti, gli investigatori sono risaliti a un 42enne riminese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Nel corso della perquisizione domiciliare sarebbero stati rinvenuti elementi ritenuti compatibili con le modalità del tentato colpo. L’uomo è stato denunciato alla Procura di Rimini per tentata rapina aggravata.

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