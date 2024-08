Rimini, tentano di rubare una bicicletta ma vengono fermati da un ristoratore: arrestati

Nella serata di ieri due cittadini stranieri sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza privata aggravata. L'incidente è avvenuto intorno alle 23:00 in Piazzale Cesare Battisti, dove un equipaggio della sezione Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto su segnalazione di un'aggressione. Secondo le ricostruzioni, i due avrebbero tentato di rubare la bicicletta a un ragazzo. L’aggressione sarebbe stata però interrotta dal titolare di un ristorante vicino, che, allertato dalle grida, sarebbe uscito per difendere il giovane. Il proprietario del ristorante si sarebbe messo tra i due aggressori e il ragazzo, permettendo a quest'ultimo di allontanarsi. In seguito all'intervento del denunciante, i due stranieri avrebbero reagito con minacce e spinte. Uno di loro avrebbe persino raccolto una pietra di grandi dimensioni con l'intento di lanciarla contro il titolare del ristorante, ma il gesto sarebbe stato fermato dall’arrivo tempestivo degli agenti di polizia. I due soggetti sono stati arrestati e accompagnati alla Questura di Rimini: nella mattinata odierna, il rito direttissimo.

