Rimini: tentano furto in un cantiere, poliziotti utilizzano il taser per fermarli

Scoperti, si sono barricati in un container. E quando minacciavano di estrarre un'arma dalle tasche, gli agenti della Polizia li hanno immobilizzati con l'utilizzo del taser. È quando accaduto sabato pomeriggio, a Rivazzurra di Rimini. Dopo la segnalazione di un residente, una pattuglia è stata inviata in un cantiere dove erano state viste due persone entrare furtivamente.

Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato i due giovani – che sono poi risultati stranieri, senza fissa dimora e irregolari sul territorio italiano. Si erano introdotti all’interno di un container, infrangendo il vetro di una finestra. Poi vi si sono barricati alla vista dei poliziotti.

Con difficoltà, gli agenti sono riusciti ad aprire la porta, ma quando i due stranieri minacciavano di estrarre un’arma dalle tasche, hanno utilizzato il taser per fermarli e arrestarli. Dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso, resistenza e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale. Oggi era previsto il rito direttissimo in tribunale.