CRONACA Rimini, tentano il colpo in gioielleria e aggrediscono i titolari: arrestate due donne Recuperato un rotolo di preziosi del valore di oltre 15mila euro. Le due, 44 e 24 anni, sono state bloccate dai Carabinieri dopo il tentativo di fuga

Rimini, tentano il colpo in gioielleria e aggrediscono i titolari: arrestate due donne.

Due donne di 44 e 24 anni sono state arrestate in flagranza dai Carabinieri di Rimini con l’accusa di rapina impropria ai danni di una gioielleria del centro.

Secondo quanto ricostruito, poco prima della chiusura le due sarebbero entrate nel negozio chiedendo di visionare diversi preziosi, con richieste sempre più insistenti. Approfittando della confusione, la 44enne avrebbe sottratto un rotolo di gioielli, nascondendolo tra gli abiti che teneva in mano.

Insospettiti, i titolari hanno impedito alle due di uscire e allertato i Carabinieri. A quel punto le donne avrebbero reagito spintonando i commercianti e scaraventando a terra il modem telefonico nel tentativo di ostacolare l’allarme.

La fuga è stata però bloccata dall’arrivo di una pattuglia, che ha recuperato i monili, per un valore superiore ai 15mila euro, poi restituiti ai proprietari.

Entrambe, risultate già note alle forze dell’ordine, sono state trasferite nel carcere di Forlì, a disposizione dell’Autorità giudiziaria riminese.

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