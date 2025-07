CRONACA Rimini, tentato omicidio in zona stazione: arrestato 52enne L'uomo è accusato di aver aggredito un 48enne con una bottiglia rotta ferendolo al collo. Il ferito è in prognosi riservata

Tentato omicidio ieri sera nel viale che porta alla stazione di Rimini in seguito al quale la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 53 anni, straniero illegalmente presente sul territorio nazionale. Secondo le indagini dei poliziotti, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, l'uomo avrebbe colpito con una bottiglia di birra rotta un uomo di 46 anni procurandogli una ferita profonda al collo, tale per cui avrebbe potuto cagionarne la morte. Il ferito è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Infermi di Rimini mentre l'aggressore è stato dichiarato in arresto per tentato omicidio. È difeso dall'avvocato Ninfa Renzini.

Secondo la ricostruzione degli agenti della questura di Rimini ieri sera intorno alle 20.30 si sarebbe scatenata una lite per futili motivi tra un gruppo di persone presenti spesso davanti ai giardini della stazione. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato subito il ferito che, seduto sul muretto reggeva una maglietta premuta alla gola per tamponare il sangue che fuoriusciva dalla profonda ferita al collo. L'uomo è stato portato subito in ospedale a Rimini ed è rianimazione. Poco distante il suo aggressore, dichiarato in arresto: a indicarlo la stessa vittima.

Come riporta l'Ansa, l'aggressore avrebbe precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

