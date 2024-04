Rimini: tentò di violentare ragazza in treno, chiesto rinvio a giudizio

Aveva tentato di violentare una ragazza sul treno il giorno di Ferragosto del 2022. Le aveva strappato la mascherina che indossava, come prevedeva l'emergenza Covid, per baciarla, dopo averla attirata a sé stringendola al collo. Per l'uomo, un 34enne di origine marocchina, residente a Piacenza, il sostituto procuratore della Repubblica di Rimini, Davide Ercolani, ha chiesto il rinvio a giudizio.

Secondo le indagini della Polizia di Stato alla quale la giovane si era rivolta una volta scesa dal treno a Pesaro, il 34enne salito alla stazione di Rimini, le si era seduto accanto e dopo che il treno era ripartito in direzione Sud aveva allungato le mani per stringerla al collo e baciarla. La ragazza si era liberata dalla stretta ma lui l'aveva minacciata dicendole di stare attenta: "sono uno a cui piace fare a botte".

Alla prima fermata del treno, la giovane era scesa e aveva chiesto subito aiuto alla polizia che aveva arrestato immediatamente il 34enne.

