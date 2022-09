Rimini: terza tappa del Food Hub Tour. Parola d'ordine, sostenibilità

Sensibilizzare consumatori, pescatori e distributori del prodotto ittico sull'importanza della sostenibilità nell'ambito della pesca. E' l'obiettivo perseguito dal progetto Food Hub Tour che su iniziativa del Ministero delle politiche agricole e di Unioncamere fa tappa a Rimini con la collaborazione di Italmercati e Borsa Merci Telematica. Non a caso come sede del convegno, a cui hanno preso parte enti ed amministratori locali e regionali, è stata scelta la Vecchia Pescheria in centro storico.

La sfida, su cui i padroni di casa del CAAR, il Centro Agro Alimentare Riminese hanno posto l'accento, è quella di incrementare proprio i consumi di prodotti che garantiscano maggiore sostenibilità ambientale, allo scopo di ridurre anche la pressione sulle specie pescate nei mari italiani.

Nel video le interviste a Riccardo Cuomo, Direttore BMTI; Fabio Massimo Pallottini, Presidente Italmercati; Gianni Indino, Presidente CAAR.