CRONACA Rimini: tir sfonda il guard rail sulla Statale 16, traffico bloccato e deviato

Rimini: tir sfonda il guard rail sulla Statale 16, traffico bloccato e deviato.

Incidente questa mattina, verso le 7.30, sulla statale 16, fra Savignano e Bellaria. Un tir stava viaggiando in direzione Rimini quando l'autista ne ha perso il controllo, forse per il manto stradale scivoloso. Il mezzo pesante ha iniziato a sbandare per poi sfondare il guard rail e terminare la corsa nella corsia opposta dove, per fortuna, non sopraggiungeva nessuno. Non si contano infatti feriti, ma la strada è rimasta completamente bloccata, anche per le operazioni di rimozione. Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e quella locale. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, deviato sulla viabilità ordinaria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: